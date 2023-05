La compañía de tecnología IBM frenará la contratación de personal que podría ser reemplazada por la inteligencia artificial (IA), reveló su presidente ejecutivo, Arvind Krishna, en una entrevista con Bloomberg. De acuerdo con lo revelado al medio estadounidense, el CEO de IBM estima que serán unos 7.800 puestos de trabajo los que podrían ser sustituidos por IA en los siguientes años dentro de la empresa.

Krishna señaló que planean suspender o reducir las contrataciones en áreas como recursos humanos, donde el 30% de los puestos que no están orientados al cliente podrían ser automatizados en un plazo de cinco años. En la declaración, Krishna también comentó que la reducción de puestos podría incluir la no sustitución de vacantes que fueron abandonadas previamente.

Este anuncio se da a la par de divisas quejas en sectores económicos y productivos del mundo contra la Inteligencia Artificial. Tal es el caso de los guionistas de Hollywood, quiénes comenzaron una huelga —la primera en 15 años— en protesta por las malas condiciones laborales, pero también han señalado que hay una molestia y temor generalizado por el uso de la IA y que este ponga en riesgo sus trabajos.

Arvind Krishna, CEO de IBM.

De igual forma, esta misma semana la industria de la música mostró su molestia, en específico Universal Music Group al exigir a Spotify y YouTube a que eliminen contenido sin ‘copyright’. Esto luego de que el productor Ghostwriter quién utilizó la IA para crear clips vocales realistas que suenan como The Weeknd y Drake en su última canción generada por la tecnología, «Heart on My Sleeve». El video se volvió viral en TikTok en cuestión de horas y ha alcanzando nueve millones de visualizaciones. Sin embargo, Universal Music ha ordenado su eliminación de las plataformas.

La empresa tiene unos 26.000 trabajadores dedicados a tareas administrativas, que es el área en la que Krishna considera que el impacto de las herramientas de IA será mayor. Por ahora, IBM está siendo también mucho más selectiva en las contrataciones de nuevo personal en otros departamentos. Como muchas otras compañías tecnológicas, ha anunciado despidos en los últimos meses. En enero, la compañía confirmó que 3.800 empleados se verán afectados por los recortes debido a la compleja situación económica.

Esta histórica compañía se convierte así en una de las primeras que está hablando abiertamente de cómo las nuevas herramientas de inteligencia artificial van a afectar al panorama laboral, incluso en compañías tecnológicas y puestos que tradicionalmente se habían considerado a salvo, como ingeniería y desarrollo.