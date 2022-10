A través de su cuenta de Instagram y esperando que «Black Adam» haya tenido un par de días en los cines desde su estreno a nivel mundial, Henry Cavill confirmó que encarnará nuevamente a Clark Joseph Kent, más conocido como Superman, en futuras películas del universo de DC.

Publicidad

En un video posteado en su perfil, y que puedes ver subtitulado al inicio de este artículo, el actor agradeció la paciencia y el apoyo de los fanáticos. Además, comentó que esa ‘buena onda’ con él será recompensada y que la foto que sale con el traje de Superman, además de lo que el público pudo ver en Black Adam sobre el ‘hombre de acero’, es solo una pequeña muestra de lo que está por venir. Sin dar mayores detalles, pero dejando en claro que cuando llegue el momento podrá hablar más.

Con esta nueva foto vistiendo el traje de Superman, Cavill acompañó su anuncio.

Agregando más datos sabrosos que el actor no dio, el medio Deadline publicó que esto se venía cocinando desde el 2020 y que incluso Warner Bros. estuvo incómoda con que el medio estuviese adelantando cosas tan tempranamente. Sumado a eso, informaron que Cavill aún está en las negociaciones finales y que no hay planes de una «Man of Steel 2», considerando que no hay director o escritores -aún- para un proyecto así.