Luca Rossi, Presidente de Intelligent Devices Group en Lenovo, fue el encargado de tomarse un corto período de tiempo en su intervención dentro del evento Tech World 2022, para hablar del trabajo que han hecho con pantallas OLED flexibles. Específicamente con dos productos conceptuales; un notebook y celular enrollable.

Respecto al notebook, Rossi lo presentó como un concepto que puede llevar la multitarea, la navegación y la utilización de aplicaciones móviles «a otro nivel». Mientras se veía un corto clip con una laptop, estándar en su forma, pero que escondía una pantalla dentro de la misma que mecánica y automáticamente se agrandaba a lo vertical.

Y sobre el celular enrollable, el ejecutivo tuvo más palabras para dedicarle. En un principio mencionando la capacidad de agrandarse y achicarse como ningún otro teléfono inteligente de alta gama puede hacerlo en la actualidad. Además, destacando la capacidad de cómo el contenido puede adaptarse a medida que la pantalla se alarga, mientras se podía observar la reproducción de un video en YouTube que se iba ajustando al tamaño que adoptaba el dispositivo. Similar a cuando estiras una Web responsiva en tu navegador.

Celular enrollable presentado en Tech World 2022.

La forma en que este móvil se agranda -o achica- es gracias a la activación de un mecanismo que se realiza con un botón al costado del mismo celular. También ejecutándose automáticamente cuando giras el equipo en la reproducción de un video, y este llega al tamaño deseado para observar el contenido al máximo tamaño a lo horizontal.

Ambos equipos son conceptuales, y durante la corta presentación que tuvieron en la exposición de Luca Rossi, no se dieron detalles si terminarán siendo productos reales y comercializados por Lenovo o Motorola. Al menos, si presentan una interesante innovación de cómo puede evolucionar el uso de pantallas flexibles, hacia una serie de nuevos dispositivos que no solo se doblen como un libro, si no que se enrollen y escondan dentro del mismo equipo, sin sacrificar grotescamente su aspecto.