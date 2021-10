La empresa de automóviles de lujo británica, Rolls-Royce, tendrá en el mercado -a fines del 2023- a su primer vehículo completamente eléctrico. Así lo anunció el presidente y CEO de la compañía, Torsten Müller-Ötvös.

Este automóvil eléctrico será un nuevo producto dentro la empresa llamado «Spectre». Y la evolución de la producción dentro de Rolls-Royce, apunta que todos los automóviles que comercialicen en el año 2030 serán eléctricos.

Actualmente la compañía está ad portas de arrancar con las pruebas en carretera de Spectre, catalogándolo desde un primer momento como «el mejor producto de súper lujo de su tipo». Además, estas pruebas no serán a escondidas. Rolls-Royce indica que las hará a simple vista y los clientes podrán recibir las primeras entregas del automóvil en el cuarto trimestre del 2023.

Considerando que aún falta tiempo para la venta oficial del automóvil y aún no han realizado las pruebas de campo, Rolls-Royce no entregó información técnica de Spectre, pero al menos se puede apreciar que será un coupé con un diseño final que aún no está definido, e incluso oculto en las imágenes y videos de presentación.

Eso sí, según el propio Torsten Müller-Ötvös, los futuros eléctricos de la compañías deberán ofrecer el mismo rendimiento de los actuales V12 que la marca entrega. Cuestión que lo podremos saber en el futuro después de los 1,5 millones de millas de pruebas que Rolls-Royce espera lograr antes de poner en venta a este primer automóvil completamente energizado.