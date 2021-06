macOS Monterey: el sistema operativo de Apple se potencia con herramientas amigables con los móviles

Hoy arrancó la WWDC 2021, la conferencia para desarrolladores de Apple. Evento anual que -nuevamente- se realiza virtual, dejándonos las novedades en tecnologías y herramientas de software para los múltiples dispositivos de la manzana. Uno de ellos, el nuevo sistema operativo para computadoras «macOS Monterey» (versión 12).

Si bien, junto a Monterey, también se presentaron los principales adelantos para iOS, iPadOS y WatchOS, el sistema operativo para escritorio llamó la atención por sus nuevas incorporaciones que buscan unificar -aún más- el mundo móvil con el escritorio.

En el 2020 con la llegada de Big Sur se mostró un nuevo diseño, además de su compatibilidad y rendimiento con los chips M1, pero este 2021 fue expandir lo que se puede hacer híbridamente para hacer más amigable y productiva la experiencia entre los 3 principales sistemas operativos: macOS, iOS y iPadOS.

macOS Monterey.

Por lo mismo de macOS Monterey podemos decir que las novedades no son estéticas, ni tampoco ‘bajo el capó’. Más bien, complementar puntos claves que son de principal necesidad en el mundo ‘pandémico’ que nos encontramos, enfocándose en comunicaciones, productividad y privacidad.

Algunas novedades de macOS Monterey

Apple ya publicó un micro sitio adelantando características del futuro sistema operativo, y desde ahí podemos desprender lo mismo que se anunció en el keynote de hoy. Partiendo por las nuevas herramientas que complementan a FaceTime, sacándolo de un simple software de videollamadas y llevándolo a una verdadera plataforma de interacción con la implementación de -por ejemplo- «SharePlay». Herramienta que permite disfrutar de multimedia en grupo y de forma remota. Además de recoger las cualidades de otros programas populares de videollamadas, como el compartir pantallas completas o específicamente de aplicaciones para el trabajo colaborativo.

FaceTime con SharePlay para ver una serie en grupo.

Además están los nuevos controles universales para hacer de macOS un comandante de la experiencia junto a iPadOS o iOS. Por ejemplo con herramientas como «Focus», que permiten eliminar las distracciones que puedan ocurrir en tu laptop o computador de escritorio, y al mismo tiempo en tus dispositivos móviles.

Incluso usando el teclado, mouse o trackpad de un Mac para trabajar simultáneamente entre la computadora y un iPad, sin configuraciones. Tan sólo ubicando un dispositivo junto al otro, e inmediatamente usar el cursor de tu Mac sobre el iPad para así arrastrar documentos o contenidos.

Otro punto interesante de los anuncios de hoy, fue algo que no se podía comprender que no existiese antes. ¿Por qué no había AirPlay entre un iPhone y una Mac? ¿Por qué un iPhone sólo transmitía video a un televisor compatible o Apple TV? Bueno eso se solucionó. Ahora AirPlay estará disponible en macOS Monterey para reproducir contenidos, replicar la pantalla o escuchar la música de tu dispositivo móvil con los parlantes del computador.

Y finalmente, varias herramientas anunciadas como parte de las novedades de iOS 15, también recaerán en macOS Monterey. Por ejemplo la capacidad de leer texto en las imágenes con inteligencia artificial (Live Text) y la posibilidad de usar «Shortcuts» en tu Mac. Esta herramienta del mundo móvil para automatizar acciones o lo que haces más seguido, se incorpora en macOS para reemplazar paulatinamente a Automator y pudiendo ejecutarlas desde distintas instancias dentro del sistema operativo.

Más detalles se pueden descubrir en la Web de Apple, mientras la llegada de este nuevo sistema operativo se espera para los meses de octubre o noviembre de este año (no hay una fecha exacta confirmada). La versión beta para desarrolladores ya está disponible para descargar y a partir de julio se abrirá una beta pública.