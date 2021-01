Hoy comenzó a funcionar el servicio de streaming de contenido cultural y misceláneo Discovery+

A principios de diciembre pasado, Discovery, Inc. anunció el lanzamiento global de su servicio de streaming por suscripción «Discovery+» (discoveryplus.com), el cual debutó en Estados Unidos el 4 de enero de 2021. Esa fecha se cumple hoy, arrancando con una biblioteca de más de 55.000 episodios de los canales y programas asociados a la compañía.

El lanzamiento global de Discovery+ incluirá a 25 países durante este año. Aunque, en la actualidad, además de la mencionada nación norteamericana, el servicio está operativo en Reino Unido, Irlanda e India. Eso sí, durante el resto del 2021, se sumarán otras naciones (confirmadas) como Italia, Países Bajos, Brasil y España.

Los contenidos de este nuevo OTT reflejan el espíritu que se encuentra en los canales de televisión por cable. Es decir, programas y shows relacionados a estilo de vida y relaciones, hogar y mundo culinario, true crime, paranormal, aventura e historia natural. Así como ciencia, tecnología y medioambiente, y numerosos documentales.

¿Y de qué canales vendrá todo ese contenido? Home & Garden Television (HGTV), Food Network, The Learning Channel (TLC), Investigation Discovery (ID), Oprah Winfrey Network (OWN), Travel Channel, Discovery Channel y Animal Planet.

Como parte de una nueva alianza de contenido, Discovery+ también articulará contenido de no ficción de A+E, The HISTORY Channel y Lifetime. Conteniendo más de 1.500 episodios de contenido de franquicias populares de esos canales, incluyendo The First 48, Bring It, Dance Moms, Ice Road Truckers, Pawn Stars, Ancient Aliens, Storage Wars, 60 Days In, Intervention y Ghost Hunters.

Discovery+ incluirá programas de otras cadenas como «El precio de la historia».

Además, ofrecerá la colección de programación sobre naturaleza y medio ambiente, encabezada por el acceso exclusivo vía streaming a la propuesta de historia natural de la BBC, que incluye a The Mating Game, Planet Earth y Blue Planet, más contenido de la primera marca de medios digitales, The Dodo.

En los Estados Unidos el precio de este nuevo servicio de streaming es de $4.99 USD con publicidad y $6.99 sin publicidad. Además, específicamente en ese país, existe una alianza con Verizon para así recibir meses gratis por la suscripción, además de poder costear la misma una vez que termine el periodo de gracia a través de las cuentas de los servicios de telecomunicaciones.