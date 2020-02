La principal actividad de los niños chilenos en Internet es jugar y ver videos.

Hoy, en el marco del «Día de Internet Segura», la empresa de telecomunicaciones VTR presentó el estudio «Radiografía Digital 2019», el cual desglosa el comportamiento de los niños chilenos entre 10 y 13 años.

La muestra se realizó consultado a 5.500 menores de 34 colegios de la Región Metropolitana.

Entre las principales conclusiones del sondeo, se puede destacar que el 86% de los chicos entre los 10 y 13 años ya tiene un celular. Además que sus principales actividades, estando online, es puramente entretenimiento.

Estas son las principales actividades de los niños chilenos:

Jugar (49%) Ver vídeos (47%) Ver películas o series (40%) Usar redes sociales (33%) Escuchar música (32%)

Jugar en computador o celular es la principal actividad online.

En el uso específico de redes sociales, casi una totalidad de los chicos están en YouTube. Específicamente un 96%, liderando las preferencias, seguidos por WhatsApp con más de un 80% de las preferencias.

Y aunque esto no sea sorpresa, los chicos simplemente no están en Facebook. Un 84% de ellos declara que ya no utiliza la principal red social de Mark Zuckerberg.

¿Qué pasó con Snapchat? En la encuesta realizada -por esta misma empresa- en 2018 y que incluía a jóvenes de hasta 17 años, el consumo de Snapchat en Chile alcanzaba un 31% de las preferencias. En este nuevo sondeo (2019), Snapchat fue desplazado por TikTok.