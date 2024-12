Es oficial. No habrá más soporte para la aplicación DeX en Windows con la llegada de One UI 7, según información publicada en la página oficial de Samsung del Reino Unido. DeX, un servicio que permite a los usuarios de dispositivos Galaxy (gama alta) utilizar sus teléfonos como una experiencia de escritorio en sus PC, dejará de ser funcional en sistemas operativos Windows, aunque el resto de la funcionalidad de DeX seguirá disponible en otros contextos.

DeX debutó en 2017, inicialmente exigiendo el uso de un dock o cable, y evolucionó para permitir conexiones inalámbricas con PC y televisores. La aplicación en Windows destacaba por ofrecer una integración sencilla que posibilitaba realizar tareas como transferir archivos y usar aplicaciones en un entorno similar al de un ordenador de escritorio. No obstante, con la llegada de One UI 7, los usuarios deberán recurrir a la herramienta «Link to Windows» como alternativa.

Quizás muchos no aprovecharon —o sabían— cómo era DeX integrado con Windows, pero la verdad es que era bien útil como pueden apreciar en el video de a continuación:

«Link to Windows» reemplaza a DeX en la integración con PC

Samsung invita a los usuarios a adoptar «Link to Windows» como reemplazo de la aplicación DeX en Windows. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con Microsoft, permite a los usuarios sincronizar notificaciones, transferir archivos, realizar llamadas y ejecutar aplicaciones directamente desde sus teléfonos en la interfaz de su PC.

A pesar de las similitudes, «Link to Windows» no tiene las capacidades completas de DeX, como el uso del teléfono como un entorno de escritorio completo. Sin embargo, da beneficios para quienes priorizan la sincronización entre dispositivos. Esta decisión de Samsung se alinea con las intenciones de Microsoft por proporcionar servicios similares para una gama más amplia de teléfonos Android.

La transición a One UI 7 será un importante cambio en el sistema operativo de Samsung. Entre las novedades, se encuentran rediseños de íconos, personalización nativa de aplicaciones y nuevas funciones en la pantalla de bloqueo.