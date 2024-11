La actriz Milla Jovovich, reconocida por su papel en la franquicia de «Resident Evil», regresará al género de terror en «Twilight of the Dead», un proyecto post mortem basado en el trabajo del legendario director de cine de zombis, George A. Romero. La película, que cuenta con la dirección de Brad Anderson, es considerada la séptima y última entrega de la serie «Living Dead», un legado que Romero comenzó en 1968 con «Night of the Living Dead».

La producción está a cargo de la compañía Roundtable Entertainment y contará también con la participación de la actriz Betty Gabriel, conocida por su actuación en «Get Out». El guión preliminar de esta nueva cinta fue escrito por Romero con la intención de cerrar la historia de los muertos vivientes. Y en esta ocasión, la trama se desarrollará en una isla tropical y abordará la naturaleza oscura de la humanidad a través de los ojos de los últimos humanos en la Tierra, quienes se encuentran atrapados entre facciones de zombis.

Esta obra se une a otras películas posapocalípticas que exploran tanto la intensidad del terror como el aspecto emocional, un enfoque que el director Anderson afirmó haber buscado conscientemente. Según él, el guión tiene un componente de «horror y desamor» que espera conectar profundamente con la audiencia.

Además, la película contará con los efectos de maquillaje de Greg Nicotero, un veterano en el trabajo con efectos especiales en películas de zombis y colaborador de Romero desde su participación en «Day of the Dead» en 1985. Nicotero, famoso también por su labor en la serie «The Walking Dead», dirigirá el equipo de efectos especiales, prometiendo recrear la estética y el impacto visual característicos de la obra de Romero.

Milla Jovovich y el equipo comienzan en 2025

La producción de «Twilight of the Dead» está programada para arrancar oficialmente en marzo de 2025, y su presentación formal se llevará a cabo en el American Film Market (AFM), donde Fortitude International se encargará de la distribución internacional del proyecto.

Suzanne Desrocher-Romero, viuda del director y fundadora de la George A. Romero Foundation, destacó la importancia de esta película como un homenaje a los fanáticos de la serie y al propio legado de su esposo, afirmando que se trata de un proyecto largamente esperado. Desrocher-Romero se ha asociado con Roundtable Entertainment para dar forma a esta última entrega, una producción en la que también participan ejecutivos y productores como John Baldecchi, Sarah Donnelly y Dominic Ianno.