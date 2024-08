Reddit ha intensificado su pelea contra los motores de búsqueda que utilizan su contenido sin autorización. En una entrevista con The Verge, el CEO de Reddit, Steve Huffman, criticó a Microsoft y otros motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial como Anthropic y Perplexity por no pagar por la información extraída de la Web. Huffman señaló que estas empresas han sido bloqueadas debido a su negativa a negociar acuerdos justos.

El ejecutivo explicó que Reddit ha llegado a acuerdos con empresas como Google y OpenAI para recibir compensación por el uso de sus datos, pero Microsoft y otras no han estado dispuestas a hacer lo mismo. Según él, sin estos acuerdos, Reddit no tiene control sobre cómo se muestra su información ni para qué se utiliza, lo que los ha llevado a bloquear a aquellas empresas que no han aceptado sus términos.

Reddit apunta a la IA como motivo para cobrar

Huffman contó que Microsoft ha estado utilizando los datos de Reddit para entrenar su inteligencia artificial y resumir contenido en los resultados de Bing sin autorización. Además, indicó que esto ha sido una «gran molestia» y que bloquear a estas empresas ha sido necesario. A principios de julio, Reddit actualizó su archivo robots.txt para bloquear a los rastreadores Web con los que no tiene acuerdos, lo que resultó en que los resultados son únicamente visibles en Google, donde la empresa es compensada por el uso de sus datos.

Por su parte, Microsoft, ha respetado el estándar de robots.txt, que los bloquea de extraer datos de Reddit. Sin embargo, la plataforma social sigue esperando que la compañía tecnológica esté dispuesta a negociar un acuerdo justo. Esto porque Huffman está convencido que el valor tradicional del intercambio entre motores de búsqueda y las Webs ha cambiado, y que la agregación de contenido y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial están desdibujando las líneas de este intercambio.

La situación ha llevado a esta Web a bloquear a Bing de acceder a su contenido, algo que fue confirmado por Jordi Ribas, jefe de búsqueda de Microsoft. Un portavoz de Reddit comentó que cualquier acceso al contenido de ellos debe cumplir con sus políticas para proteger a sus usuarios, y que sólo colaboran con aquellas entidades en las que confían para manejar el acceso a gran escala de su contenido.