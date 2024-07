La tan esperada «Shrek 5» llegará a los cines el 1 de julio de 2026, según ha confirmado DreamWorks. Los actores originales Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz volverán a interpretar sus roles como Shrek, Burro y Fiona, respectivamente. Aunque aún no se ha confirmado la participación de Antonio Banderas como el Gato con Botas, se espera que regrese para esta nueva entrega.

La dirección de Shrek 5 estará a cargo de Walt Dohrn, quien anteriormente trabajó como escritor y artista en Shrek 2 y Shrek the Third, y fue jefe de historia en Shrek Forever After. La producción estará a cargo de Gina Shay, una veterana de la franquicia, y Chris Meledandri, fundador de Illumination. Brad Ableson se desempeñará como codirector. Eddie Murphy ha revelado que ya ha comenzado a grabar su voz para la película.

El gato que impulsó a Shrek 5

El éxito de la película «Puss in Boots: The Last Wish», que se estrenó en diciembre de 2022 y recaudó 484 millones de dólares en todo el mundo, ha revitalizado el interés en la franquicia de Shrek. La cinta también recibió una nominación al Oscar a la Mejor Película Animada.

Este triunfo impulsó la producción de Shrek 5 y ha generado entusiasmo entre los fanáticos y el equipo de producción. Eddie Murphy expresó su interés en regresar al personaje de Burro y hace sólo unos días mencionó que se está trabajando en una película derivada centrada en su personaje, Burro.