BlizzCon, el evento anual que reúne a aficionados de franquicias como «World of Warcraft», «Diablo» y «Overwatch», ha sido cancelado para este año. La decisión de no celebrar BlizzCon 2024 fue confirmada por Blizzard Entertainment, quien explicó que el proceso de toma de decisiones no fue sencillo, ya que el evento representa un encuentro muy especial tanto para los organizadores como para la comunidad que lo espera con ansias cada año.

La compañía ha explorado diferentes formatos de eventos en años pasados y, aunque no se llevará a cabo BlizzCon 2024, están igualmente entusiasmados por planear y traer de vuelta el evento en los años futuros. Mientras tanto, Blizzard no dejará de compartir novedades y lanzamientos importantes. Este año, los fanáticos pueden esperar detalles sobre las expansiones para distintas franquicias durante otros eventos de la industria y ferias como Gamescom.

¿Qué anuncios se esperaban para BlizzCon 2024?

Entre los lanzamientos esperados se encuentran «World of Warcraft: The War Within» y la primera expansión de Diablo IV, «Vessel of Hatred». Además, la desarrolladora de videojuegos ha dicho que habrá eventos presenciales para el Overwatch Champions Series en Dreamhack Dallas y Dreamhack Stockholm. También están en los planes múltiples encuentros globales presenciales para celebrar el 30 aniversario de Warcraft, que complementarán las celebraciones dentro del juego a lo largo de todo 2024.

Aunque BlizzCon 2023 marcó la primera edición presencial desde 2019, los seguidores probablemente tendrán que esperar hasta finales de 2025 para poder reunirse nuevamente con sus compañeros y desarrolladores de Blizzard. La compañía espera que, a pesar de la ausencia de BlizzCon este año, las experiencias planeadas tanto en línea como presenciales capten la esencia de lo que hace tan especial a la comunidad de Blizzard.