Los títulos mensuales de PlayStation Plus para abril ofrecen una diversa gama de experiencias de juego que se sumarán a la biblioteca de los suscriptores desde el 2 de abril hasta el 6 de mayo. Este mes, los juegos destacados incluyen «Immortals of Aveum», «Minecraft Legends» y «Skul: The Hero Slayer», cada uno aportando un estilo único y jugabilidad que promete satisfacer a una amplia gama de gustos.

Juegos de PlayStation Plus para abril

«Immortals of Aveum», disponible para PlayStation 5, es un juego de disparos mágico en primera persona que narra la aventura de Jak, un nuevo recluta en una orden de élite de magos de batalla. En este mundo al borde de la destrucción, los jugadores utilizarán la magia como su arma y escudo, desbloqueando y mejorando más de 25 hechizos y 80 talentos a lo largo de su viaje. La personalización del equipo y la elección entre tres ramas de poderes mágicos son centrales para convertirse en el más poderoso Triarch Magnus de Aveum.

«Minecraft Legends», jugable en PlayStation 4 y PlayStation 5, ofrece una mezcla de estrategia y acción ambientada en el icónico universo de Minecraft. Los jugadores descubrirán una tierra rica en recursos y biomas exuberantes, ahora amenazada por los destructivos Piglins. Formar alianzas y liderar batallas épicas contra los Piglins serán esenciales para proteger el mundo. Además, el juego soporta modos de batalla en línea para hasta ocho jugadores, donde la defensa de la aldea y la destrucción de los asentamientos enemigos serán clave.

«Skul: The Hero Slayer», para PlayStation 4, se destaca por su combinación de plataformas 2D y elementos roguelike. En este título, los jugadores asumen el papel de Skul, un esqueleto con la misión de salvar a sus hermanos demoníacos tras un ataque sorpresa a su castillo. El juego se caracteriza por su mapa en constante cambio y un creciente arsenal de habilidades, donde la elección y combinación de estas habilidades durante el combate determinarán la estrategia más efectiva para la victoria.

Finalmente, es importante recordar que los juegos de marzo, incluyendo «EA Sports F1 23», «Sifu», «Hello Neighbor 2» y «Destiny 2: La Reina Bruja», estarán disponibles hasta el 1 de abril, ofreciendo una última oportunidad para añadirlos a la colección.