TikTok se enfrenta a un posible bloqueo en Estados Unidos después de que la Cámara de Representantes aprobara el «Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act» con un voto bipartidista de 352 a 65. La legislación exige que ByteDance, la compañía matriz china de TikTok, venda la aplicación a una empresa estadounidense en seis meses o enfrente la prohibición de su servicio en las tiendas de Apps y hosting Web del país.

El CEO de TikTok, Shou Zi Chew, reaccionó a través de un video instando a los usuarios a «proteger sus derechos constitucionales» y anunció que la compañía podría emprender acciones legales. Chew alentó a los usuarios estadounidenses a compartir sus historias y contactar a sus senadores, subrayando que la legislación, de convertirse en ley, significaría en la prohibición de TikTok en Estados Unidos.

Además, afirmó que la medida daría más poder a unas pocas otras compañías de redes sociales y perjudicaría a cientos de miles de empleos estadounidenses, creadores y pequeñas empresas. Mira y escucha sus comentarios en el siguiente video:

Our CEO Shou Chew's response to the TikTok ban bill: pic.twitter.com/7AnDYOLD96