Neil Druckmann, el co-creador de The Last of Us, ha insinuado que «The Last of Us Part 3» podría estar en el horizonte, marcando lo que sería el capítulo final de esta aclamada saga. Aunque todavía no se confirma oficialmente el desarrollo de esta tercera entrega, Druckmann reveló que ha concebido un concepto para la misma, sugiriendo que hay suficiente material y entusiasmo para explorar otro capítulo en el universo de The Last of Us.

El ‘concepto’ detrás The Last of Us Part 3

Druckmann compartió que, tras años de reflexión, finalmente ha encontrado un concepto que considera tan emocionante como los juegos anteriores. Este concepto mantiene una línea temática coherente con las entregas previas, centradas en el amor incondicional y la justicia a cualquier costo, respectivamente. Aunque no se ha desarrollado una historia completa, la idea subyacente promete ser una base sólida para una nueva aventura en este universo postapocalíptico.

Posibles direcciones y especulaciones

Aunque Druckmann ha mencionado esta eventual idea sobre lo que podría ser el próximo título, también ha aclarado que el potencial The Last of Us Part 3 no se basará en la historia previamente mencionada sobre Tommy, el hermano de Joel, la cual fue considerada pero finalmente archivada. La discusión sobre este nuevo concepto surge en un momento en que Naughty Dog ha cancelado otros proyectos, como The Last of Us Online, para concentrarse en juegos narrativos de un sólo jugador, lo que indica un enfoque renovado en las fortalezas tradicionales del estudio.

La noticia de que Druckmann está contemplando The Last of Us Part 3 ha generado una gran expectación entre los fanáticos y la industria. Sin embargo, dada la fase conceptual en la que se encuentra el proyecto, es probable que pasen varios años antes de que veamos materializarse esta secuela.