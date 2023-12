Google ha anunciado que su aplicación «Google Podcasts» será descontinuada en abril de 2024. Esta decisión marca el fin de la tercera incursión de Google en aplicaciones de podcasting, después de Google Listen, impulsado por Google Reader (2009-2012), y Google Play Music Podcasts (2016-2020). La empresa ha decidido cerrar Google Podcasts en favor de su cuarta aplicación de podcast, YouTube Podcasts, que se lanzó en 2022.

Para facilitar la transición de los usuarios de Google Podcasts a YouTube Podcasts, la compañía ha implementado una herramienta de migración. Esta herramienta permite a los usuarios transferir sus suscripciones de podcasts de manera sencilla con un sólo clic. Además, para aquellos usuarios que prefieran abandonar el ecosistema de Google, pueden exportar sus suscripciones de Google Podcasts como un archivo OPML.

Logrando una transición desde Google Podcasts

A pesar del cierre anunciado de Google Podcasts, parece que YouTube Podcasts aún no está completamente listo para asumir su papel. Aunque todas las características esenciales de un servicio de podcast parecen estar presentes, están dispersas en varios menús y no son fáciles de usar. Por ejemplo, en youtube.com/podcasts, los usuarios pueden ver una página con episodios de podcasts, pero no hay una forma clara de agregar capítulos a un feed de podcasts, que es una característica central de una aplicación de este tipo.

Google justifica la creación de YouTube Podcasts señalando que muchas personas ya publican contenido estilo podcast en la plataforma de videos, como programas de noticias o charlas. Sin embargo, parece que la integración de características centradas en podcasts en YouTube no se ha materializado completamente. Más bien, estas características están más presentes en YouTube Music, donde un botón etiquetado de manera confusa como ‘Guardar en la biblioteca’ suscribe a un feed de podcast. El problema es que YouTube es la segunda Web más popular del mundo, no YouTube Music, lo que significa que la mayoría de los espectadores de YouTube no están viendo estas características de podcast.