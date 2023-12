Google ha admitido que partes de su demostración de Gemini en el video promocional llamado: «Hands-on with Gemini: Interacting with multimodal AI», fueron escenificadas. En el video se mostraba una interacción aparentemente en tiempo real entre un usuario humano y la IA. Sin embargo, la compañía ha confirmado que la interacción de voz entre el usuario y la IA no existía en realidad y que la demostración se realizó utilizando imágenes fijas y texto.

La revelación surgió después de que Bloomberg hablara con un portavoz de Google, quien admitió que el video no se grabó en tiempo real. Además, se aclaró que los comandos de voz que se escuchan en el video fueron añadidos posteriormente, y que la interacción real con Gemini se ejecutó mediante texto y no por voz.

Puedes observar el clip promocional a continuación:

Detalles detrás de la demostración de Gemini

Este video con la demo presentaba una serie de interacciones que sugerían una capacidad avanzada de la IA para responder a dibujos y cambios de objetos en una mesa en tiempo real. Sin embargo, esta impresión resultó ser más una representación artística que una demostración de las capacidades reales de la IA en ese momento. La explicación del portavoz de Google desmintió la impresión inicial de una asistente conversacional natural que se había formado durante la primera exposición al demo.

Oriol Vinyals, vicepresidente de Investigación y Líder de Aprendizaje Profundo en Google DeepMind, explicó en una publicación que el video ilustraba cómo podrían ser las experiencias de usuario multimodales con Gemini. Según Vinyals, el objetivo del clip era inspirar a los desarrolladores sobre las posibles aplicaciones de Gemini.

La admisión de Google sobre la escenificación de la demostración de Gemini ha generado cierta controversia en la comunidad de expertos en IA. La discrepancia entre la demostración y la realidad ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la presentación de las capacidades de la IA en el ámbito de la tecnología. A pesar de esto, la empresa sigue utilizando Gemini Pro para impulsar a Bard, así como experiencias locales en el Pixel 8 Pro con Gemini Nano, y se espera que la versión más potente, Gemini Ultra, llegue en 2024.