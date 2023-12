Los usuarios esperaban la llegada de Copilot en Windows 10, van a tener que sentarse. Esto porque el arribo de la IA se enfrenta a un retraso debido a un error que también ha afectado a Windows 11. Este problema, que involucra configuraciones de Windows 10 con múltiples monitores, ha sido destacado por Microsoft en los problemas conocidos para la actualización de vista previa de noviembre de Windows 10, identificada como KB5032278.

Copilot en Windows 10 y el error de múltiples monitores

El error en cuestión provoca que los íconos en el escritorio se muevan de manera aparentemente aleatoria a través de las diferentes pantallas en una configuración de múltiples monitores en Windows 10. Además, pueden surgir otros problemas de alineación de iconos. Este mismo problema ya se había observado en Windows 11, y ahora, con el despliegue de Copilot a los usuarios de Windows 10, no es sorprendente que se esté experimentando el mismo fenómeno.

Si aún no has recibido Copilot en Windows 10 y utilizas múltiples pantallas, esta podría ser la razón. Microsoft ha implementado un bloqueo para prevenir que las actualizaciones que llevan el asistente de IA se entreguen a estos PC (y lo mismo ocurre con Windows 11). Microsoft ha indicado: «estamos trabajando en una solución y proporcionaremos una actualización en un lanzamiento futuro».

Incluso si no utilizas múltiples monitores actualmente, pero lo has hecho en el pasado, es posible que tu PC esté bloqueado para recibir esta actualización. Como explica Microsoft: «Copilot en Windows (en vista previa) podría no estar disponible en dispositivos que se han utilizado o se están utilizando actualmente en una configuración de múltiples monitores».

Aunque esta nueva actualización para Windows 10 es opcional y, como vista previa, se espera que pueda tener algunos errores, la solución al problema debería llegar pronto. Tanto los usuarios de Windows 10 como los de Windows 11 con múltiples monitores deberían poder disfrutar de Copilot, aunque la IA es bastante limitada en su funcionalidad en esta primera presentación.