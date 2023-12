Evernote, la conocida aplicación de toma de notas, ha anunciado cambios radicales en su plan gratuito y que realmente no van a caer bien. A partir del 4 de diciembre, los usuarios que no pagan por una suscripción del servicio, estarán limitados a 50 notas y un único cuaderno. Prácticamente, no podrás guardar, ni organizar nada.

Aquellos usuarios gratuitos existentes que superen estos límites podrán continuar accediendo, editando, eliminando y exportando sus notas, pero para crear nuevas notas que superen estos límites, deberán actualizar a un plan de pago o eliminar las antiguas.

La empresa ha indicado que la mayoría de las cuentas gratuitas ya se encuentran dentro de estos límites. Según Evernote, al establecer estas nuevas restricciones, consideraron que la mayoría de sus usuarios gratuitos no superan el umbral de las cincuenta notas y un cuaderno. Sin embargo, para aquellos que necesiten más capacidad, Evernote ofrece planes premium, incluyendo un plan Personal de $15 USD al mes con 10 GB de subidas mensuales y un plan de $18 USD al mes que duplica esta capacidad a 20 GB, entre otros beneficios.

Publicidad

Alternativas disponibles a Evernote

Evernote ha reconocido que estos cambios podrían llevar a los usuarios a reconsiderar su relación con la aplicación. Como alternativas con planes gratuitos más generosos, la empresa menciona opciones como Notion, Microsoft OneNote, Google Keep, Bear, Obsidian y SimpleNote. Incluso para los usuarios de dispositivos Apple, la App nativa de Notas es una buena opción y se sincroniza multiplataforma con un acceso Web que puede ser utilizado en caso de estar fuera del ecosistema de la manzana.

Estos cambios se producen después de que la empresa matriz de Evernote, Bending Spoons, trasladara sus operaciones de EE.UU. y Chile a Europa a principio y mitad de este año, despidiendo a casi todos sus empleados. La empresa —en aquella oportunidad— declaró que Evernote había sido no rentable durante años.