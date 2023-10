Apple ha presentado tres nuevos chips en su evento nocturno «Scary Fast». Específicamente al M3, M3 Pro y M3 Max, que cuentan con tecnologías que ofrecen un rendimiento mejorado a sus generaciones previas y desbloquean nuevas capacidades para Mac. Estos chips son los primeros para computadoras personales construidos utilizando tecnología de proceso de 3 nanómetros, lo que permite una mayor cantidad de transistores en un espacio más pequeño, mejorando la velocidad y eficiencia.

Novedades en el chip M3 Max, el más grande

El M3 Max, en particular, ha llamado la atención debido a su conteo de 92 mil millones de transistores. Además, la GPU de 40 núcleos es hasta un 50% más rápida que la M1 Max. El soporte para hasta 128 GB de memoria unificada permite a los desarrolladores de IA trabajar con modelos aún más grandes con miles de millones de parámetros. La CPU de 16 núcleos cuenta con 12 núcleos de rendimiento y 4 núcleos de eficiencia, logrando un rendimiento hasta un 80% más rápido que el M1 Max.

Publicidad

Un dato no menor a todo lo presentado por Apple, es que gran parte de sus comparaciones de velocidad y capacidad —representadas en porcentajes— son hechas con la primera generación de procesadores, y no necesariamente con la segunda (M2). Es decir, no siempre evalúa directamente con la generación previa a esta tercera edición de procesadores Apple silicon para computadores Mac. Por lo mismo, y para que no tiemble tu bolsillo, un cambio de computadora sea más interesante si es que tienes una máquina con M1 que M2.

Características destacadas de la familia M3

La familia de chips M3 presenta una GPU de próxima generación que representa el avance más significativo en la arquitectura gráfica para el silicio de Apple. Esta GPU es más rápida y eficiente e introduce una nueva tecnología llamada Dynamic Caching. Además, trae nuevas características de renderizado como el trazado de rayos acelerado por hardware y el sombreado de malla a Mac por primera vez.

El rendimiento de los núcleos de CPU y los núcleos de eficiencia es 30% y 50% más rápido que los del M1, respectivamente. Además, un nuevo motor de medios ahora incluye soporte para decodificación AV1, proporcionando experiencias de video más eficientes y de alta calidad desde servicios de streaming.

Publicidad

El rendimiento en términos de energía de M3, M3 Pro y M3 Max ayuda a que el nuevo MacBook Pro y iMac cumplan con los estándares de eficiencia energética de la compañía. Esto resulta —según Apple— en menos tiempo conectado y menos energía consumida durante su vida útil.

Por ahora, los 3 nuevos procesadores estarán disponibles en los nuevos MacBook Pro y la renovada línea de iMac de 24 pulgadas. Todos estos pueden ser pre ordenados a partir de hoy en la Web de Apple.