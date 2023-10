Un ex empleado de ASML Holding, conocido por ser uno de los principales fabricantes de equipos para la fabricación de semiconductores, ha sido acusado de robar secretos comerciales y posteriormente unirse a Huawei Technologies, según informes de medios holandeses.

En el informe anual de 2022 de ASML, la empresa reveló que uno de sus ex empleados en China había realizado una «apropiación no autorizada de datos» relacionados con tecnología propietaria, lo que podría haber violado ciertos controles de exportación. Aunque la compañía no especificó qué datos fueron robados, se especula que el hurto se centró en un repositorio de máquinas de chips que contenía detalles de la maquinaria avanzada de ASML.

Conexión entre ASML y Huawei

El periódico holandés NRC informó que después de dejar ASML, el individuo en cuestión se unió a Huawei, el gigante de las telecomunicaciones chino sancionado por Estados Unidos. Esta información se basa en fuentes no identificadas. Ninguna de las dos empresas en cuestión han emitido comentarios oficiales sobre estas acusaciones.

Desde que Huawei fue incluido en la lista de entidades del gobierno de EE.UU. en 2019, ha tenido restricciones para acceder a tecnologías avanzadas de chips que utilizan componentes estadounidenses. Esto llevó a que grandes fabricantes de chips como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), cliente de ASML, dejaran de aceptar nuevos pedidos de Huawei.

ASML, por su parte, tiene una posición casi monopólica en la producción de las máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) más avanzadas del mundo, esenciales para la producción de chips de vanguardia. Desde 2019, ASML ha detenido la exportación de estas máquinas a China continental.

En agosto, Huawei lanzó en silencio un smartphone 5G, el Mate 60 Pro, que contiene un avanzado procesador de 7 nanómetros. Aunque este logro ha sido reconocido en China como una prueba de que el país puede lograr avances tecnológicos a pesar de las sanciones de EE.UU., se cree que el chip fue fabricado utilizando máquinas DUV en lugar de máquinas EUV.

Las tensiones geopolíticas han llevado a que empresas como ASML acusen a entidades chinas de robo de propiedad intelectual y de caza de talentos. En 2022, estos señalaron que una empresa con sede en Beijing comercializaba productos en China que «potencialmente» podrían infringir los derechos de propiedad intelectual de ellos.