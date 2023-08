Dropbox ha anunciado que ya no ofrecerá a sus nuevos clientes la opción de almacenamiento ilimitado. La decisión se tomó después de que la compañía detectara que mineros de criptomonedas —y otros usuarios— estaban abusando del servicio, agrupando o incluso revendiendo espacio de almacenamiento.

La empresa señaló que el plan ilimitado originalmente estaba diseñado para empresas que trabajaban en un espacio compartido y apuntó directamente a Chia por esta decisión de terminar lo ‘ilimitado’. Esta es una criptomoneda que utiliza un tipo único de mecanismo de minería basado en el espacio de almacenamiento.

A diferencia de modelos como el «proof of work» de Bitcoin o el «proof of stake» de Ethereum, Chia usa un modelo de «proof of space and time», centrado en un mecanismo de consenso basado en el almacenamiento. Chia evita la necesidad de GPUs para la minería de criptomonedas, un proceso que consume mucho espacio y energía, y en su lugar ofrece recompensas criptográficas a los usuarios basadas en ‘parcelas’ de 100 GB de espacio de almacenamiento en discos duros. Esta característica ha llevado a algunos mineros a ocupar plataformas de almacenamiento en la nube, como Google Drive y Dropbox, para su minería.

Dropbox mencionó que ha observado un aumento en este comportamiento, especialmente después de que otros servicios hicieran cambios similares en sus políticas. La compañía destacó que estos usuarios consumen miles de veces más almacenamiento que sus clientes empresariales genuinos, lo que podría afectar la experiencia de todos sus usuarios.

Para abordar este problema, Dropbox ha decidido cambiar a un modelo ‘medido’. El plan «Dropbox Advanced» ahora ofrece 15 TB de almacenamiento, compartidos equitativamente entre tres licencias. Aunque este plan tiene un costo de $30 por usuario al mes, permite a los clientes comprar hasta 1.000 TB de almacenamiento de datos.

Los actuales suscriptores del plan «Advanced» podrán mantener la misma cantidad de almacenamiento que están utilizando, siempre que sea inferior a 35 TB, durante los próximos cinco años. Las empresas que usen más de 35 TB podrán mantener su plan actual, más 5 TB adicionales durante el próximo año. Dropbox comenzará a migrar a más empresas a nuevos planes a partir del 1 de noviembre de 2023, cuando actualicen sus condiciones.