Como parte de los estrenos exclusivos de la franquicia DC Comics, HBO Max anunció que «The Flash», película protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen, llegará al servicio de streaming, mañana, 25 de agosto.

Publicidad

Recordemos que la cinta de este superhéroe de DC está inspirada por la historia Flashpoint, un cómic publicado en 2011 que narra las consecuencias de que Flash viaje al pasado para evitar el asesinato de su madre y altere la línea temporal, creando un mundo alternativo donde los héroes y villanos son diferentes.

Cuando Barry (Ezra Miller) usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado, los mundos chocan. Su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, ahora Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod (Michael Shannon) ha regresado, amenazando con la aniquilación y no hay superhéroes a los que recurrir.

Además, para quienes disfrutaron de esta película en el cine, recordarán que The Flash cuenta con la participación de dos actores que han interpretado a Batman en el cine: Michael Keaton y Ben Affleck. Keaton retoma su papel de Batman de las películas de Tim Burton, mientras que Affleck repite su papel de Batman del DCEU.

Publicidad

La película también contó con la participación y debut de Sasha Calle como Supergirl, la prima de Superman y una superheroína con poderes similares a los suyos. Calle es la primera actriz latina en interpretar a Supergirl en la pantalla grande.

The Flash fue dirigida por el director argentino Andy Muschietti (IT, Mamá). Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje dedicado al superhéroe de DC. Y junto al director Andy Muschietti detrás de la cámara están el director de fotografía Henry Braham (Guardianes de la Galaxia Vol. 3, El Escuadrón Suicida), el diseñador de producción Paul Denham Austerberry (IT capítulo dos, La forma del agua) y los editores Jason Ballantine (las películas de IT, El Gran Gatsby) y Paul Machliss (Los Caballeros, Baby: El Aprendiz del Crimen).