Sony ha presentado oficialmente a «PlayStation Portal», un dispositivo portátil valorado en $200 que promete llevar la experiencia de la PlayStation 5 (PS5) a la palma de tu mano. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos esperaban, este dispositivo no es una consola portátil independiente, sino un medio para jugar a tus juegos de PS5 a través de la función Remote Play, y sólo funciona con Wi-Fi.

Publicidad

El diseño del PlayStation Portal es esencialmente un control DualSense de Sony con una pantalla de 8 pulgadas incorporada. A pesar de su apariencia innovadora, el dispositivo ha generado ciertas críticas. Una de las principales limitaciones es que no admite juegos transmitidos directamente a través del servicio de suscripción de transmisión en la nube de Sony, PlayStation Plus Premium. Esto significa que todos los juegos deben ejecutarse en una PS5 que poseas, idealmente en la misma red local. Además, no es compatible con el PS VR2.

Otra característica que ha llamado la atención es la falta de soporte para auriculares Bluetooth estándar. Aunque el dispositivo tiene una entrada de 3.5 mm para auriculares con cable, aquellos que deseen una experiencia inalámbrica deberán desenfundar más dinero en los nuevos auriculares de Sony, Pulse Elite o Pulse Explore, que utilizan la nueva tecnología inalámbrica de audio de Sony, PlayStation Link.

A pesar de estas limitaciones, el PlayStation Portal tiene sus puntos fuertes. La pantalla LCD de 8 pulgadas es capaz de mostrar imágenes en una resolución FULL HD (1080p) a 60 FPS, lo que garantiza una experiencia visual de calidad decente. Además, incluye todas las características icónicas del controlador DualSense, como los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica.

Publicidad

El lanzamiento del PlayStation Portal ha generado opiniones divididas entre los fanáticos de los videojuegos y la marca. Mientras que algunos ven el potencial de tener una experiencia de PS5 en un dispositivo portátil, otros cuestionan su valor dadas las limitaciones actuales. Sin embargo, con el lanzamiento programado para finales de este año, sólo el tiempo dirá si el dispositivo logra captar la atención del mercado.

PlayStation Portal se lanzará a finales de este año. Y Sony prometió que pronto entregarán más detalles sobre cuándo empiezan las reservas de este particular dispositivo.