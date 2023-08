Hoy marca el inicio de un segundo aire para «Threads», la plataforma que ha estado en boca desde su lanzamiento. Según informes de TechCrunch y confirmaciones de otras fuentes como MSN y BBC, la red social de microblogging de Meta ha comenzado a habilitar una de las características más solicitadas por sus usuarios: la capacidad de utilizar el servicio a través de la Web.

A partir de hoy, los usuarios comenzarán a publicar, ver su feed e interactuar con otras publicaciones desde su navegador de escritorio. Sin embargo, esta experiencia Web no replicará completamente todas las funcionalidades de la aplicación móvil de Threads en su inicio. Por ejemplo, los usuarios no podrán editar su perfil ni enviar un hilo a los mensajes directos de Instagram.

A pesar de estas limitaciones iniciales, la llegada de Threads a la Web es un cambio potencialmente significativo, especialmente para aquellos que buscan una alternativa a Twitter, ahora conocido como X. Desde el primer día, el soporte Web ha sido una de las principales solicitudes de los usuarios, incluyendo a la búsqueda de tópicos y/o contenidos asociados a palabras claves.

La BBC también destacó que Threads experimentó un crecimiento meteórico tras su lanzamiento en julio, pero muchos usuarios lo abandonaron rápidamente debido a su funcionalidad limitada. Con la versión Web, Meta espera recuperar el interés de estos usuarios y ofrecer nuevas características que los mantengan comprometidos.

Así luce la versión Web de Threads.

Otro aspecto crucial que aún falta en Threads, tanto en la App móvil como en la Web, es la mencionada capacidad de búsqueda de publicaciones. Actualmente, los usuarios solo pueden buscar otros usuarios, no el contenido de sus publicaciones o incluso hashtags. Esta limitación hace que Threads sea menos atractivo para seguir noticias y tendencias, una característica que hizo de Twitter un hub global de conversación.

Sin embargo, hay esperanza. Adam Mosseri, jefe de Instagram, ha insinuado que la búsqueda de publicaciones está en el plan de desarrollo de Threads. Además, la prominencia del botón de búsqueda en la experiencia de escritorio de Threads sugiere que esta característica podría llegar pronto.

¿Aún no ves la versión Web de Threads? No te preocupes, pronto se te habilitará. Desde hoy Instagram comienza a desplegarla, pero no significa que inmediatamente todos(as) lo tendrán desde el primer momento. Por lo mismo, paciencia.