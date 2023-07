Hoy fue el día que Samsung nos mostró su nueva y quinta generación de celulares flexibles, a través del Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5. Ambos smartphones que ya pudimos conocer y dejamos nuestras impresiones en un video que pudieron disfrutar desde muy temprano, mientras se desarrollaba el anuncio oficial desde Corea del Sur en una nueva edición del evento Unpacked.

Publicidad

La compañía, acá en Chile, nos comentaba de su percepción sobre los actuales plegables. Proyectando que estos ya deberían ser celulares para un público masivo, algo que es difícil compartir y/o validar. Primero, considerando que sus prestaciones de hardware lo hacen ser un equipo premium, y eso conlleva un elevado precio para el estándar de ventas en el país.

Es raro plantear que un celular gama alta sea ‘masivo’. Si no, ¿por qué no vemos al Galaxy S23 Ultra o al iPhone 14 Pro Max en los listados de los equipos más vendidos? Eso no va a pasar en un mercado como el nuestro, donde el promedio de dinero que gastan los chilenos por un celular ronda los $250.000 CLP como máximo.

Pero, ustedes no están acá para leer lo ¿utópico?, que es pensar que un equipo gama alta puede ser masivo o no. Lo que quieren son los precios y disponibilidad de los nuevos plegables Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5. Y aquí los tienen.

Publicidad

Consideren que los nuevos celulares (ambos) ya están disponible para reservar a través de la Web de Samsung. Estos se encontrarán en este modo ‘preventa’, con precios especiales, entre el 26 de julio de 2023, hasta el 27 de agosto de 2023. Y quienes compren los celulares comenzarán a recibirlos a partir del 7 de agosto.

Los precios oficiales son:

Galaxy Z Flip 5 de 256GB: $1.189.990 CLP

Galaxy Z Flip 5 de 512GB: $1.309.990 CLP

Galaxy Z Fold 5 de 256GB: $1.799.990 CLP

Galaxy Z Fold 5 de 512GB: $1.949.990 CLP

Galaxy Z Fold 5 de 1TB (venta exclusiva en Web de Samsung): $2.189.990 CLP

Durante el periodo de preventa mencionado, los equipos estarán con descuentos en la Web de Samsung, cobrando el precio del que tiene un almacenamiento menor. Por ejemplo, el Z Flip 5 de 512GB estará al valor que cuesta el de 256GB, y el Z Fold 5 de 1TB está al valor de la versión de 256GB.

Publicidad

Además, podrías recibir un descuento extra —hasta $300.000— entregando tu actual equipo en parte de pago, siendo este valorizado y recibido por la propia Samsung. Sin importar si es un modelo de otra marca.

Samsung indica que la venta oficial de los celulares es el próximo 11 de agosto, fecha en que las tiendas retail y operadores podrán vender los mismos y eventualmente entregar sus propias ofertas.