La producción de la película «Deadpool 3» se ha detenido debido a la huelga de actores. Las protestas en la industria hollywoodense está comenzando a mostrar sus consecuencias, teniendo a la tercera parte de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman totalmente paralizada. Dependiendo de cuánto dure la acción, esto podría afectar la fecha de lanzamiento programada de la película para el 3 de mayo de 2024.

La huelga fue convocada por el sindicato de actores estadounidenses SAG-AFTRA (formado en 2012 después de una fusión entre el Screen Actors Guild y la American Federation of Television and Radio Artists), después del colapso en las negociaciones con el AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), que representa a los jefes de estudio. SAG-AFTRA tiene alrededor de 160.000 miembros: actores en películas y programas de televisión, así como intérpretes de videojuegos, presentadores de radio, modelos e influencers de YouTube.

Uno de los principales puntos conflictivos son los residuos. Es decir, los pagos que los intérpretes reciben por las repeticiones de películas o programas de televisión, además del problema de quién posee la imagen de un actor si es reproducido por una inteligencia artificial, siendo también un punto importante en la discusión.

SAG-AFTRA dice que los miembros están en huelga por una división más equitativa de las ganancias de las películas y la televisión. Pero según el AMPTP, los negociadores del SAG optaron por renunciar al «mayor aumento porcentual en mínimos en 35 años» a favor de ir a la huelga.

Otras películas y programas de televisión tomaron y/o pretenden tomar la misma dirección que Deadpool 3, aunque algunas compañías están encontrando lagunas para permitirles seguir filmando. Por ejemplo, series como Duster, The Penguin, Daredevil: Born Again, Billions, Zero Day, The Old Man y Severance ya han cesado en su producción.