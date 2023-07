Twitter amenazó a Meta con una demanda después del exitoso lanzamiento de «Threads», su rival directo, en lo que tal vez sea la señal más clara —hasta el momento— de cómo la plataforma propiedad de Elon Musk ve a la nueva aplicación como una amenaza competitiva. Este miércoles, un abogado que representa a la red social del pajarito, envió a Mark Zuckerberg, CEO de Meta, una carta en la que acusó a la empresa de robo de secretos comerciales a través de la contratación de exempleados de Twitter.

La carta de Alex Spiro, un abogado externo de Musk, asegura que Meta ha participado en una «apropiación indebida, sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales y otras propiedades intelectuales de Twitter». La misiva continúa mencionando que Meta contrató a exempleados de Twitter que «retuvieron indebidamente documentos y dispositivos electrónicos de Twitter» y que Meta deliberadamente involucró a estos trabajadores en el desarrollo de Threads.

«Twitter tiene la intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual», continuó Spiro, «y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar los secretos comerciales de Twitter u otra información altamente confidencial».

Carta de amenaza por parte de Twitter a Meta.

El portavoz de Meta, Andy Stone, rechazó rotundamente las afirmaciones de la carta: «nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un exempleado de Twitter, eso no es un problema», dijo en la nueva plataforma.

Es posible que la amenaza legal no conduzca necesariamente a un litigio, pero podría ser parte de una estrategia para frenar a Meta, dijo Carl Tobias, profesor de derecho en la Universidad de Richmond. «A veces los abogados amenazan pero no cumplen. O ven hasta dónde pueden llegar. Ese puede ser el caso, pero no lo sé con certeza», dijo Tobias a CNN. Y agregó: «puede que estén buscando atarlo a un litigio y complicarle la vida a Meta».