La película «The Flash» ha tenido uno de los peores estrenos en taquilla del Universo Extendido de DC (DCEU). El desastroso fin de semana de apertura en taquilla es una triste conclusión para el casi imposible viaje de la película a la gran pantalla. Luchando contra múltiples cambios de escritor y director, la controvertida eliminación del Cyborg de Ray Fisher poco antes del comienzo de la producción, la detención de producción durante la pandemia del COVID-19, numerosas acusaciones dirigidas a Ezra Miller y más.

Después de un debut más suave de lo esperado en la taquilla estadounidense, había una posibilidad de que Flash pudiera recuperarse sin ningún gran estreno nuevo para rivalizar con él. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario y registró la peor caída semana tras semana para una película de DC. Después de su segundo fin de semana, The Flash ha recaudado $210.9 millones de dólares en todo el mundo, con $87.6 millones provenientes de la taquilla estadounidense y $123.3 millones de territorios extranjeros.

Aunque estos números no son geniales, la cinta ya ha superado el total global de Shazam! Fury of the Gods ($133.8 millones), así como los resultados finales para Birds of Prey ($201 millones), Wonder Woman 1984 ($166.4 millones) y The Suicide Squad ($167 millones). Sin embargo, todavía no es algo para celebrar ya que después de su gran caída, The Flash enfrenta un desafío para igualar el total mundial de Black Adam ($391.2 millones). Con ambas películas, se dice que tuvieron un presupuesto de producción de alrededor de $200 millones de dólares, sin contar los costos de marketing. Ese fue un resultado considerado lo suficientemente malo como para que Black Adam no avanzara con una secuela planeada, un destino seguro para Flash también.

Hay varios factores que parecen más propensos a haber tenido un impacto en el bajo rendimiento de The Flash en la taquilla, comenzando con Ezra Miller. No necesariamente estamos hablando sobre las controversias que rodean al actor, aunque eso probablemente llevó a algunos fanáticos a boicotear la película. En cambio, es el hecho de que simplemente no son un éxito establecido en taquilla y por mucho que Warner Bros. intentara centrarse en el regreso del Batman de Michael Keaton, todavía es una película Flash al final del día.