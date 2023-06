WhatsApp ha lanzado una nueva función de privacidad que permite a los usuarios silenciar las llamadas de números desconocidos. Esta herramienta está diseñada para brindar más privacidad y control sobre las llamadas entrantes, eliminando automáticamente el spam, las estafas y las llamadas de personas desconocidas para aumentar la protección.

Si quieres activar esta opción dentro de la aplicación, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a WhatsApp Dirígete a la configuración Entra en la sección de privacidad Anda a llamadas y te saldrá la opción para silenciar las de números desconocidos

Con la opción de silenciar llamadas desconocidas activada, las llamadas de números que no están guardados en tu lista de contactos se podrán silenciar. Esto significa que no recibirás notificaciones de estas llamadas y no se interrumpirá tu actividad en el celular, ni tu privacidad.

Además, para aumentar la conciencia sobre las opciones de protección en WhatsApp, se ha incorporado la comprobación rápida de privacidad. Esta función te guía paso a paso a través de las opciones de privacidad importantes, ayudándote a seleccionar el nivel de protección adecuado. Podrás acceder a ella seleccionando ‘iniciar revisión’ en la configuración de privacidad, donde se mostrarán varios niveles de privacidad que refuerzan la seguridad de tus mensajes, llamadas e información personal.

Otras funciones útiles de privacidad en WhatsApp que recientemente ha introducido, incluyen el bloqueo de chats para proteger las conversaciones confidenciales con una contraseña, los mensajes temporales que desaparecen automáticamente y el bloqueo de capturas de pantalla para evitar la visualización no autorizada.