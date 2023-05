El pasado 20 de abril, después de meses de advertir que ocurriría, Twitter quitó el ticket azul de todos los perfiles que fueron verificados como personas -o entidades legítimas- y que habían sido validadas en la administración previa de Elon Musk. Un sistema que, con anterioridad, se ocupaba para que los usuarios pudiesen confiar que la cuenta que estaban viendo era genuina y no falsa.

La eliminación de la verificación antigua conllevó un desorden increíble ya que a Musk, desde un principio, no le gustaba este sistema. Él quería que Twitter generara recursos a través de suscripciones y no por publicidad. Y bajo ese pretexto es que Twitter Blue, el sistema pagado de la plataforma social, comenzó a ofrecer el ticket azul para quienes aspiraban a poseerla a cambio de dinero y no a través de un proceso de validación de identidad y notoriedad.

Lamentablemente al eliminar los originales tickets azules, muchos personajes de carácter notable -a nivel mundial- quedaron sin su verificación. Por ejemplo, El Papa Francisco, Donald Trump e incluso el propio cofundador de Twitter, Jack Dorsey. Dos días después de realizar esta acción, la Web reculó y comenzó a devolver la marca de verificación a sólo ciertas personalidades y empresas. Especialmente a quienes poseían más de un millón de seguidores.

Volver a ver el ticket azul

Independiente a las malas decisiones y/o arrepentimiento de cómo administrar la plataforma por parte de Elon Musk, existen herramientas que te pueden apoyar para evitar problemas de identificación con los perfiles en Twitter. Una de estas es «Twitter Real Verified»; una extensión para navegadores basados en Chromium (Chrome, Edge, Opera) que puedes instalar gratuitamente.

Twitter Real Verified hace que cuando ingresas a Twitter vía Web, los perfiles que estuvieron verificados con el sistema original vuelvan a tener el ticket azul al lado de su nombre en el perfil. Así podrás identificar a las celebridades, personajes de medios e incluso organizaciones (y empresas) que no recibieron de regreso la verificación. Algo importantísimo cuando necesitas asesoría de una empresa en la plataforma social. Por ejemplo, de un banco o una tienda, y debes entregar datos frágiles para realizar la gestión.

Esta extensión no sólo agrega el ticket azul a los usuarios verificados con el sistema original, también marca a quienes pagan por Twitter Blue y no fueron parte de la validación previa de la red social. Cambiándoles el ticket por un signo de dólar ($), dentro de una insignia azul o del color que tú elijas.

La extensión fue creada por el desarrollador Luis Sánchez de Panamá, basándose en un proyecto de listado abierto de usuarios verificados de Twitter, y está disponible en la Chrome Web Store y en su perfil de GitHub.