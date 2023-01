Hace dos meses que Sony anunció la llegada de «PlayStation VR2» para la PlayStation 5 este 22 de febrero. Una noticia que puso contentos a los fanáticos de las experiencias en realidad virtual, sabiendo que no solo obtendrían el periférico, sino también una serie de títulos que estarían desde el primer momento.

Hoy, los buenos avisos continúan. La compañía sumo otros 13 videojuegos a los 11 anunciados en noviembre, y aseguró que llegarán más después del lanzamiento oficial. Esto significa que Sony se está comprometiendo que en marzo de este año, habrá más de 30 títulos en el catálogo de PlayStation VR2.

La lista incluye juegos como Before Your Eyes, Kayak VR: Mirage, Pavlov VR, Puzzling Places, Song in the Smoke, Synth Riders, Tetris Effect, entre otros. Incluyendo una actualización gratuita para Gran Turismo 7 para que puedan disfrutar de todos los autos y pistas en VR como nunca antes. GT7 en VR utiliza todas las ventajas de la nueva generación de PS VR2. Junto al seguimiento de ojos y al renderizado por campo visual.

Publicidad

Además, en el futuro, veremos el ingreso -al mundo de la realidad de virtual- de sagas emblemáticas de la compañía. Entre ellas, Horizon Call of the Mountain, Jurassic World Aftermath, No Man’s Sky, Resident Evil Village, STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge y muchos más.

Finalmente, la lista completa de videojuegos para PlayStation VR2, informada por Sony antes de su lanzamiento, es la siguiente: