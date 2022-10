Durante octubre de 2022 recibiremos tres nuevos títulos para el catálogo de PlayStation Plus que nos entregarán peleas, carreras de automóviles en miniatura y electrizantes combates estratégicos. Como siempre para tu PlayStation 4 y/o PlayStation 5. ¿Quieres conocer los títulos?

El primero es «Hot Wheels Unleashed», disponible en PS4 y PS5. Este videojuego te lleva al universo de los automóviles miniatura de Hot Wheels para competir en solitario o con amigos en pantalla dividida de dos jugadores o en desafíos con hasta 12 personas en línea.

Como segundo plato está el conocido «Injustice 2», únicamente para PS4. Este videojuego de lucha creado por lo mismos detrás de Mortal Kombat, es la continuación del título original, pero esta vez centrándose en una historia alrededor de Batman y el intento de la insurgencia para restaurar la sociedad después de la caída del régimen de Superman. Podrás jugar contra otros de forma online, como también fuera de Internet.

Finalmente está «Superhot». Este juego es un FPS en que el tiempo se mueve solo cuando tú lo haces. Una interesante propuesta de videojuego donde no están las barras de salud que se regeneran, ni tampoco aparecen las municiones en lugares convenientes. Si quieres sobrevivir, quítale las armas a quienes vas derribando en tu camino.

Y recuerda, si aún no has aprovechado de bajar y agregar a tu biblioteca los videojuegos de septiembre de 2022 (Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus y Toem), aún lo puedes hacer hasta el lunes 3 de octubre.