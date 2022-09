La pandemia ha cambiado para siempre la forma en que empresas y empleados ejercen su labor. El trabajo a distancia vino para quedarse como uno de los cambios más importantes desde la Revolución Industrial.

Pero esto no implica que la tendencia se mantenga de aquí en adelante, porque según algunos estudios, las expectativas de los empleados han cambiado. El 73% desean tener la opción de continuar trabajando a distancia. El 67%, sin embargo, quiere tener una participación más presencial. Un cambio de hábitos de trabajo que se ha consolidado en muchos sectores y que campos como el casino en línea han sido abanderados de este proceso.

Lo más complicado de todo esto es la capacidad de adaptación de las dos partes, donde las organizaciones parecen no estar preparadas para este cambio. Por eso, el trabajo híbrido se hace tan difícil. Por ejemplo, las respuestas a los estudios marcan que los asistentes personales que trabajan a distancia se sienten inservibles e ignorados, sobre todo porque no se cuenta con los medios para conducir reuniones híbridas eficaces en la mayoría de los casos. De acuerdo con Frost and Sullivan, en los 90 millones de salones de conferencias a nivel mundial, poco menos del 7.8% cuentan con transmisión de video.

Según Microsoft, las reuniones híbridas son fundamentales cuando se realizan de la manera correcta, porque hacen que todos se sientan incluidos y, además, proporcionan el ambiente y las herramientas para una mejor productividad y colaboración. Ante esto, se han identificado tres áreas para que las organizaciones apliquen y se logren estas reuniones.

Buena calidad de audio, infraestructura para que todos puedan asistir con sus portátiles, y la colaboración mediante un moderador. Todo esto en un espacio físico diseñado para todos, no sólo para los asistentes presenciales.

Otro aspecto fundamental es la flexibilidad de los lugares de trabajo, independientemente de si es en la oficina o en la casa. Para esto es necesario que se tenga una buena calidad en la conexión de datos, y que todos puedan asegurar estar en sintonía con sus colegas y superiores.

Para esto, hay ya muchas innovaciones tecnológicas que se pueden implementar, y de las que la organización tiene la última palabra, como Microsoft Teams, Zoom, y otras plataformas que cada vez implementan mejores asistencias para lograr una comunicación eficiente.

Aquí entra el sentido de la comunidad que se debe generar dentro de las empresas. Un empleado es más productivo cuando se siente pertenecido, y para esto existen ya diversos modelos híbridos de prestaciones, como ayuda para los pagos de energía eléctrica y servicio de internet fuera de la oficina. Pero también están los modelos que permiten a las organizaciones reducir espacio en sus instalaciones para generar un recorte de gastos, siempre y cuando se implementen estas salas de reuniones para el trabajo híbrido eficaz.

De esta manera, el flujo del trabajo se puede mantener en el mismo horario dentro y fuera de la empresa. Pero, además, esto significa un mayor valor para los empleados, que sienten que su lugar de trabajo es emocionante y dinámico.

El trabajo híbrido crea un desafío para cada líder y cada organización, además claro de para los empleados. Quienes se adapten a este nuevo modelo de trabajo e incorporen la tecnología y la flexibilidad en sus operaciones, crearán un mejor ambiente laboral, además de hacerlo más inclusivo. Según datos de Microsoft, la cultura de trabajo híbrido camina hacia el futuro, pero debe predominar la flexibilidad en la posibilidad de trabajar en cualquier lugar y momento. Esto sólo amplifica el control del desarrollo y bienestar personal, un objetivo que tiene repercusiones directas en la productividad laboral.

Entonces, ¿el trabajo híbrido es para ti? Esta nueva normalidad permite aprovechar más el tiempo de cada uno, siempre que exista la misma disciplina aplicada de forma presencial en los lugares de trabajo.