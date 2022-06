La compañía surcoreana, LG, presentó sus últimos televisores OLED lifestyle en el Salone dei Tessuti durante la Semana del Diseño de Milán. Y en esta oportunidad fue específicamente los equipos Easel (65Art90) y Posé (LX1). Para este evento, LG se asoció con la marca de lifestyle holandesa, Moooi, mostrando su visión de una vida ‘moderna’ y ‘con estilo’.

LG OLED Objet Collection, Posé, muestra un televisor con diseño elegante que se parece a un atril que se usa para pintar o exhibir arte. Esto -indudablemente- nos hace recordar a todos los televisores lifestyle de Samsung que por años nos han mostrado equipos como The Frame o The Serif. Ahora LG es quien quiere demostrar que los televisores no necesariamente deben ser feos o aburridos.

Posé cuenta con tecnología de pantalla autoiluminada de LG y el atril tiene una cubierta de tela móvil que se puede controlar con el control remoto del televisor. Cuando se establece en Vista de línea, la cubierta se desliza hacia arriba, lo que reduce la cantidad de pantalla visible y brinda a los usuarios acceso a funciones y modos útiles, como Fecha y amp; Reloj y reproductor de audio.

Posé (LX1).

Otra novedad en la línea de televisores Lifestyle de LG es Easel. Este presenta un diseño delgado y -según la compañía- es una elección de TV para aquellos que buscan uno que tenga en cuenta su rutina y experiencia diarias.

Easel, que se asemeja a un mueble que apoyas a una muralla, tiene bordes curvados y viene en color beige. Además, cuenta con la tecnología OLED evo que se ve desde casi cualquier punto de vista con uniformidad. Y cuando no se usa para ver películas o programas, Posé se puede cambiar al modo Galería; Permitiendo a los usuarios mostrar obras de arte o fotos en el lienzo digital autoiluminado.

Easel (65Art90).

Easel de 65” y Posé en versiones de 55”, 48” y 42”, se lanzarán en Europa y otros mercados selectos a partir de julio (tercer trimestre) de este 2022. Y por ahora, para Latinoamérica, podemos confirmar a México. La filial de aquél país, ya agregó a Easel en su listado de ‘nuevos modelos’.