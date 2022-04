Sony, como es de costumbre, dio a conocer la selección de juegos que serán gratuitos en PlayStation Plus durante el próximo. Específicamente para mayo de 2022. Y en esta ocasión los títulos destacados de esta entrega son «FIFA 2022» (PS4 y PS5), «Tribes of Midgard» (PS4 y PS5) y «Curse of the Dead Gods» (PS4). A partir del 3 mayo los jugadores podrán encontrar disponibles los juegos.

De seguro el juego que más llama la atención es FIFA 2022 y hay buenas noticias para los miembros de PlayStation Plus porque la selección de juegos de este mes también incluye un paquete DLC extra de FIFA 22, además los miembros de la suscripción que ya poseen FIFA 22 igual pueden reclamar el paquete. Los avances de jugabilidad básica en FIFA 2022 en todos sus modos acortan la distancia entre el juego y la vida real.

Los miembros de PlayStation Plus pueden iniciar su nuevo Ultimate Team o reforzar su equipo existente con el Paquete de FUT de PlayStation Plus para Ultimate Team de FIFA 22. Este paquete incluye 11 jugadores con una calificación de 82 o superior para ayudar a crear su equipo soñado en FIFA 22 Ultimate Team

Tribes of Midgard se trata de un juego que mezcla la supervivencia y los géneros de ARPG en una experiencia que puede ser colectiva o en solitario dentro de un mundo inspirado en la mitología nórdica. Los jugadores y su tribu de hasta 10 personas tendrán que defender la semilla de Yggdrasil de las fuerzas del mal dispuestas a generar el Ragnarök. Deberán explorar juntos Midgard para reunir recursos, materiales y tesoros ocultos.

Finalmente, Curse of the Dead Gods es un juego tipo calabozo para un solo jugador que se basa en la habilidad. Explorar un templo maldito, un laberinto aparentemente infinito de pozos sin fondo, trampas mortales y monstruos, es lo que este juego ofrece. Los jugafdores podrán recoger reliquias místicas y un gran arsenal de armas, pero podrán caer maldiciones que influyen en su estilo de juego en cada intento.