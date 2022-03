Sony anunció que, a partir del mes de junio, PlayStation Plus y PlayStation Now se unirán en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que tendrá distintos niveles de membresía a nivel mundial. Específicamente serán tres, con el objetivo de ofrecer distintas colecciones de videojuegos.

El primer y ‘nuevo’ PS Plus, será «PlayStation Plus Essential». Este nivel básico (por así llamarlo), entregará los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus, entre ellos: dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador online.

Precios PS Plus Essential (los mismos que el actual PS Plus):

Latinoamérica: $6,99 USD mensuales | $16,99 USD trimestrales | $39,99 USD anuales

Estados Unidos: $9,99 USD mensuales | $24,99 USD trimestrales | $59,99 USD anuales

Europa: €8,99 EUR mensuales | €24,99 EUR trimestrales | €59,99 EUR anuales

Reino Unido: £6,99 GBP mensuales | £19,99 GBP trimestrales | £49,99 GBP anuales

Japón: ¥850 JPY mensuales | ¥2150 JPY trimestrales | ¥5143 JPY anuales

El segundo nivel será «PlayStation Plus Extra». Este incluirá lo presentado en Essential, sumando un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, incluidos éxitos del catálogo de PlayStation Studios y socios externos. Los juegos del nivel Extra se pueden descargar para jugar.

Precios PS Plus Extra:

Latinoamérica: $10,49 USD mensuales | $27,99 USD trimestrales | $66,99 USD anuales

Estados Unidos: $14,99 USD mensuales | $39,99 USD trimestrales | $99,99 USD anuales

Europa: €13,99 EUR mensuales | €39,99 EUR trimestrales | €99,99 EUR anuales

Reino Unido: £10,99 GBP mensuales | £31,99 GBP trimestrales | £83,99 GBP anuales

Japón: ¥1300 JPY mensuales | ¥3600 JPY trimestrales | ¥8600 JPY anuales

Y finalmente estará «PlayStation Plus Premium». Este tercer nivel es el más caro de los tres y ofrece todos los beneficios de Essential y Extra, aunque agrega hasta 340 juegos adicionales incluyendo juegos de PlayStation 3 disponibles a través de transmisión en la nube. Un catálogo de juegos clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP, además brindando acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente.

Cabe destacar que los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC. En este nivel, también se ofrecerán versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos.

Precios PS Premium:

Estados Unidos: $17,99 USD mensuales | $49,99 USD trimestrales | $199,99 USD anuales

Europa: €16,99 EUR mensuales | €49,99 EUR trimestrales | €119,99 EUR anuales

Reino Unido: £13,49 GBP mensuales | £39,99 GBP trimestrales | £99,99 GBP anuales

Japón: ¥1550 JPY mensuales | ¥4300 JPY trimestrales | ¥10250 JPY anuales

Como pudieron notar en los precios de ‘Premium’, no hay cifras para Latinoamérica. Esto ocurre porque nuestra región no tendrá este servicio, siendo reemplazado por un cuarto nivel llamado PlayStation Plus Deluxe. Este se encontrará presente sólo donde no existen los servicios de transmisión en la nube, teniendo un precio más bajo en comparación con Premium, e incluyendo un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado.

Deluxe también incluirá los beneficios de los niveles Essential y Extra. Además, sus precios no serán fijo para toda la región latinoamericana, así que variarán según el país.

Precios PS Deluxe:

Latinoamérica: $11,99 USD mensuales | $31,99 USD trimestrales | $76,99 USD anuales

PlayStation Plus mantendrá su imagen después de la unión.

Luego del lanzamiento del servicio PlayStation Plus, PlayStation Now pasará a la nueva oferta de PlayStation Plus y ya no estará disponible como servicio independiente. Los usuarios de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

Implementación del nuevo PS Plus

Dado que se trata de un lanzamiento masivo, se implementará la nueva oferta de PlayStation Plus con un enfoque regional por fases. Durante el transcurso de junio será un lanzamiento inicial en varios mercados de Asia, seguido de América del Norte, Europa y el resto de países donde se ofrece PlayStation Plus.

El objetivo principal es que la mayoría de los territorios de PlayStation Network cuenten con nuestro nuevo servicio de suscripción de juegos PlayStation Plus para finales del primer semestre del 2022.