Netflix Games está sumando tres nuevos títulos a su plataforma que estarán próximamente disponibles este mes. Dos de la desarrolladora neozelandesa, PikPok, y uno de Frosty Pop, empresa que ya tiene experiencia con otros juegos hechos exclusivamente para Netflix.

Los nuevos videojuegos son: «This Is A True Story», disponible el 22 de marzo. «Shatter Remastered», también para el 22 de marzo. Y finalmente, «Into the Dead 2: Unleashed», disponible próximamente en una fecha sin especificar por la compañía. Los tres títulos podrás descargarlos directamente desde la App de Netflix, o -el mismo día, pero más tarde- en las tiendas de Apps.

En la actualidad, Netflix Games está presente para dispositivos móviles Android y iOS. Y para usarla necesitas sólo de una suscripción de Netflix, con la promesa de tener una experiencia de juego sin publicidad o compras en el interior de la App.

This Is a True Story.

Todos estos títulos tienen una disponibilidad global, es decir que no se encuentran segmentadas por países, como sí ocurre con las películas y series. Y los usuarios de las Apps móviles del servicio de streaming podrán explorarlos todos en la columna de videojuegos dedicada que se encuentra dentro de la aplicación para celulares o tabletas.