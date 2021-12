No es novedad que el Coronavirus, a casi dos años que comenzaron los confinamientos en todo mundo, sea utilizado como carnada para que cibercriminales realicen sus estafas por Internet. Y recientemente el organismo de control de consumo británico, «Which?», advirtió de nuevas campañas de phishing que ocupan a la variante Omicron.

Which? publicó que existen correos electrónicos que estafadores se hacen pasar por el Servicio Nacional de Salud (NHS), que es el proveedor nacional de atención médica del Reino Unido, y ofrecen a las potenciales víctimas la oportunidad de obtener una «prueba PCR de Omicron gratuita» utilizando como pretexto que esto las ayudará a evitar las restricciones recientemente introducidas por el gobierno británico.

Publicidad

Además del primer enganche sobre la variante, el correo electrónico también afirma engañosamente que la nueva variante no es detectable por los kits de prueba utilizados para las anteriores variantes del COVID-19 y que se ha desarrollado un nuevo kit de prueba para ese propósito.

Cecilia Pastorino, Especialista en Seguridad Informática del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, comentó que existen diferentes versiones del correo electrónico y siempre se solicita que las futuras víctimas completen un formulario ingresando varios datos personales y frágiles. Básicamente toda la información que un estafador necesitaría para llevar a cabo un robo de identidad y fraude.

Ejemplo de correo falso (phishing) sobre Omicron.

Los malhechores suelen cambiar la temática de sus estafas, según cuáles sean los temas del momento para intentar obtener datos confidenciales de las personas y su dinero, por lo que no es una sorpresa que estén aprovechando las últimas noticias sobre la crisis del COVID-19.

Es más, es probable como ha pasado con campañas maliciosas anteriores, que estos correos terminen adaptándose a otros idiomas y entidades de salud para ejecutarlas en otros países. Por lo mismo siempre que recibas este tipo de correos electrónicos que dice ser de una organización oficial, consulte el sitio web de la entidad y comuníquese con ellos.

También, y muy importante, no hagas clic en enlaces ni descargue archivos que recibiste a través de un correo electrónico no solicitado, y de una fuente que no conoces y que no puede verificar de forma independiente.