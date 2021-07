Tercera conferencia de seguridad informática 8.8 SUR se realizará gratis este 29 de julio

La primera conferencia técnica de seguridad de la información en Chile y una de las más importantes del continente, 8.8 Computer Security Conference, realizará su tercera versión desde la zona sur del país este jueves 29 de julio con expertos nacionales e internacionales de Chile, Estados Unidos, España y Brasil para compartir las últimas investigaciones, técnicas de ataques, desafíos y novedades referentes a la ciberseguridad.

El encuentro 8.8 SUR, es un evento gratuito que tiene por objetivo descentralizar el acceso a la información sobre hacking y ciberseguridad. Esta se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 hrs. de forma online, teniendo un importante foco en la ingeniería social.

En esta área, el mago estadounidense, consultor y fundador de Better Business With M.A.G.I.C., Nolan Webster, y la española María José Montes, Directora de producción de Ciberseguridad en Nunsys, abordarán este tema revelando las técnicas que utilizan los lectores de mente para recopilar datos y profundizarán en los distintos tipos de ataques en sus charlas The Magic of Social Engineering and Mind Hacking e Ingeniería Social: Ataque Silencioso, respectivamente.

El objetivo es educar para que las personas dejemos de ser el eslabón más débil y permeable a las ciberamenazas y podamos prevenir los ataques a los que nos vemos expuestos diariamente. Esto porque se puede tener el hardware y software perfectamente configurado, pero, si al final, el usuario es manipulado fácilmente y entrega a un atacante sus claves, las credenciales de inicio de sesión, información sensible de una empresa o incluso el acceso físico una organización, no hay mucho más que hacer.

Por su parte, la chilena Michelle Bordachar, Analista de Políticas Públicas de Derechos Digitales e Investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, explicará por qué se ponen los intereses económicos por sobre los derechos de las personas en los últimos tratados internacionales suscritos por Chile: CPTPP (TPP11) y DEPA.

Agenda 8.8 Sur 2021.

Las inscripciones gratuitas a la 8.8 Sur pueden realizarse a través de sistema Passline. Y ojo, no es necesario estar en Chile para participar.