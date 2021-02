¿Cómo mantener seguro tu canal de YouTube según Google?

Con el objetivo de proteger los contenidos y el trabajo que los creadores hacen en video y suben en YouTube, Google quiso entregar algunos consejos y así mantener -las cuentas que administran los canales- seguras.

El primer de ellos es activar la verificación de dos pasos para todas las cuentas Google que administran un canal. Esta medida de seguridad sirve para evitar que alguien pueda hackear tu cuenta, aunque tenga la contraseña, ya que necesita una segunda capa de protección para acceder. Esto se hace a través de una App externa que administra códigos, notificaciones de Google o una llave de seguridad física USB.

Por otro lado el creador o propietario de la cuenta debe establecer y chequear los permisos que entrega o maneja del canal. Esto ocurre principalmente cuando se invita a otras personas a gestionar los canales de YouTube, sin dar acceso administrativo a las cuentas de Google. Para modificar esta opción, debes hacerlo desde la configuración de YouTube Studio.

YouTube Studio.

De esta forma, puedes elegir entre diferentes tipos de acceso:

El Administrador puede añadir o eliminar a otros usuarios y editar los detalles del canal, además de subir, editar, publicar y eliminar vídeos.

puede añadir o eliminar a otros usuarios y editar los detalles del canal, además de subir, editar, publicar y eliminar vídeos. El Editor sólo puede subir, editar y eliminar borradores de vídeo.

sólo puede subir, editar y eliminar borradores de vídeo. El Lector puede ver pero no editar todos los detalles del canal.

puede ver pero no editar todos los detalles del canal. El Lector limitado puede ver pero no editar los detalles del canal, excepto la información sobre los ingresos.

No está de más una recomendación obvia para cualquier servicio en Internet: crea una contraseña robusta. Esto evita que otras personas accedan a tu cuenta y ayuda a proteger tu información personal. El secreto del éxito en la creación de una contraseña fuerte es definir una clave compleja y única. Además están las contrafrases, algo que te recomendamos hace un tiempo, para crear una contraseña.

Importante: no utilices la misma contraseña de YouTube en otros sitios, porque esto permitirá que si hackean alguna otra cuenta que utilices puedan usarla para piratear tu canal.

Por último, no compartas tus datos de acceso, YouTube nunca te pedirá tu contraseña por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. Además, nunca enviarán formularios en los que se pida información personal, datos financieros o contraseñas.

Mi canal de YouTube fue vulnerado

Y si no alcanzaste a activar ninguna de las medidas y/o revisiones de seguridad mencionadas y alguien entró a tu canal, ¿qué se puede hacer? Lo que recomienda YouTube es que, si identificas modificaciones en tu cuenta que no has hecho (foto de perfil, videos, etc.), ingresa a la Revisión de Seguridad para asegurarte que no haya cambios y modificar tus contraseñas o activar la Verificación en dos pasos.

En caso que no puedas acceder a tu cuenta, es necesario comenzar el proceso de recuperación, para eso, debes ingresar en esta página y seguir los pasos. Durante este proceso, se te harán algunas preguntas para confirmar que la cuenta sea tuya.