El Remaster de Need for Speed: Hot Pursuit llega a consolas y PC en noviembre.

Criterion Games y Stellar Entertainment, anunciaron que el Remaster de Need for Speed: Hot Pursuit, llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el 6 de noviembre. Además también tendrá una versión para Nintendo Switch que estará disponible el 13 del mismo mes.

El título ofrecerá mejoras visuales y una competencia asincrónica multijugador, impulsada por Autolog. El juego también incluirá todos los principales DLCs para ofrecer seis horas de gameplay y más de 30 retos, trayendo de regreso el debut de Criterion en Need for Speed, el cual recibió el premio al ‘Mejor Juego de Carreras’ en los Game Critics Awards de 2010 y al ‘Mejor Título Multijugador’ por The British Academy Video Games Award en 2011.

El Remaster de Need for Speed: Hot Pursuit ofrece una actualización gráfica al mundo de Seacrest County, en donde los caminos ventosos y exóticos súper carros, ofrecen el sentido de velocidad lleno de adrenalina.

Una carrera a profundidad, para un solo jugador, entrega la acción desde ambos lados de la ley, donde los vehículos de policía súper cargados, equipados con armas tácticas, pueden averiar a los sospechosos, y los corredores de élite pueden nivelar el campo de juego, contra atacando y realizando maniobras defensivas.

A través de una ligada experiencia multijugador, en todos los modos de carrera, los jugadores pueden correr en solitario o con amigos para ganar recompensas y desbloquear nuevos vehículos, armas y equipamiento.

El juego también incluye todo el contenido post lanzamiento, como los modos favoritos de los fanáticos «Armado y Peligroso» y «Lamborghini Salvaje». Logros nuevos, colores de vehículos, paradas reducidas, un actualizado modo foto, y actualizaciones de calidad, hacen el mejor momento para re-encender la persecución en ambos lados de la ley.

Este videojuego ya se puede reservar a través de Origin y Steam para PC, además de las respectivas tiendas online de Xbox, PlayStation y Switch, a un precio referencial de $39.99 USD. En Origin -por ahora- tiene un descuento dejando su preventa en $29.99 USD.