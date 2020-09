¿Por qué fue cancelado «Among Us 2»?

Hace poco más de un mes «Among Us 2» fue anunciado. Y ahora cancelado. ¿Qué pasó? Básicamente sus desarrolladores no quieren desaprovechar el explosivo éxito que ha tenido el juego original en las últimas semanas y decidieron reforzarlo.

PuffballsUnited, uno de los co-creadores del juego, escribieron una entrada en su blog entregando más detalles sobre el futuro del juego y el por qué decidieron aplazar indefinidamente la secuela de este título multiplayer.

Además explicaron que el actual «Among Us», que fue estrenado en 2018, posee un código base desactualizado y limitado. Por ende no estaba diseñado para añadir nuevo contenido y de ahí venía la idea de crear una segunda parte y solucionar las contrariedades en la construcción de su software.

Among Us 2 pasará al juego original

La compañía se dio cuenta en las últimas semanas que debido al éxito que ha tenido su videojuego, muchas personas están disfrutando la primera entrega y por lo mismo decidieron cancelar la secuela y volver a darle soporte al primer juego y llevarlo a un siguiente nivel.

El juego original recibirá el contenido de Among Us 2.

Esto incluye que todo el contenido pensado para Among Us 2 se vaya directo a Among Us (1), posterior a que puedan mejorar su código central y reescribir varias partes del mismo. Además de conllevar varias mejoras como accesibilidad para daltónicos, nuevos colores en todo el juego y un sistema de amigos interno.