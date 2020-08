Nuevo tráiler de «Medal of Honor: Above and Beyond» muestra más sobre su jugabilidad VR

Respawn Entertainment presentó una nueva mirada al videojuego «Medal of Honor: Above and Beyond». Un futuro título de esta franquicia con la innovación de ser un juego de realidad virtual, incluyendo una campaña para un jugador basada en eventos reales durante la Segunda Guerra Mundial.

Este nuevo adelanto comprende un tráiler que fue introducido por el propio CEO de Respawn, Vince Zampella, junto al director del juego, Peter Hirschmann. Ambos también adelantaron cosas sobre la jugabilidad y la historia en una transmisión en vivo.

Como pueden ver en el video, al inicio de este artículo, apreciarán una narración histórica perspicaz a medida que la franquicia regresa a sus raíces. A través de la realidad virtual, los jugadores serán transportados a las botas de un ingeniero de combate que es reclutado para unirse a la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), el precursor de la CIA moderna creada para llevar a cabo espionaje y sabotaje detrás de las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial.

Toda la historia se realiza junto a un elenco de personajes nuevos y recurrentes de toda la franquicia de Medal of Honor. Así los jugadores experimentarán misiones que los llevarán desde Túnez a toda Europa, participando en algunos de los momentos más importantes de la guerra.

Medal of Honor: Above and Beyond está creado en asociación con Oculus de Facebook, y explora el teatro de guerra de una manera cinematográfica e inmersiva completamente nueva. Respawn trabajó directamente con veteranos de la Segunda Guerra Mundial para capturar sus historias y agregar contexto en torno a las piezas históricas con las que los jugadores se involucrarán en la historia del juego y su jugabilidad VR.

Respawn también adelantó que mayores detalles sobre el juego se presentarán en el próximo Facebook Connect el 16 de septiembre de 2020.