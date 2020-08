Huawei lanza «GameCenter», su plataforma de videojuegos para móviles

Sí, es el mismo nombre que el «Game Center» de Apple, pero este se escribe todo junto (gran diferencia). «GameCenter» es la apuesta de la china por tener su propio servicio oficial de distribución de videojuegos con disponibilidad global.

La nueva plataforma está presente en 33 países de todo el mundo y para usarla sólo deben descargar la aplicación desde AppGallery. Desde ahí podrán acceder a los títulos de precompra, a los últimos lanzamientos y a los más populares ofrecidos por Huawei.

Además, la compañía promete paquetes y ofertas exclusivas de juegos en línea, a través de los cuales pueden subir el nivel de su perfil, desbloquear más descuentos y disfrutar de otros beneficios.

Primeros juegos de GameCenter

Huawei menciona que para este lanzamiento global del servicio hay títulos exclusivos para este. Estos incluyen Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land y más. Los usuarios también pueden encontrar otros juegos nuevos como Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos y Goddess MUA.

Otros juegos conocidos que no son exclusivos, pero que están presentes en GameCenter son: : Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends-Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world y más.

Fuera de los videojuegos en sí, la compañía también indicó sobre los beneficios que están entregando a generadores de títulos y los acuerdos que está generando con compañías desarrolladoras. Por ejemplo Lilith, IGG, Gameloft, Forshow, entre otros, para trabajar con ‘Huawei Mobile Services’ (HMS).

En futuras actualizaciones, GameCenter contará con una comunidad interna. De esta manera, los gamers podrán usar la plataforma para socializar, hacer amigos y construir comunidades de fans con los mismos intereses.