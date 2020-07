¿Cuáles han sido los juegos preferidos en PlayStation Plus en una década?

El 29 de junio pasado el servicio de suscripciones premium de PlayStation Network, «PlayStation Plus», cumplió 10 años. Y por lo mismo Sony decidió presentar una selección con los juegos preferidos.

El listado se compone de 10 títulos que han tenido más descargas en PlayStation Plus hasta abril de 2020. Considerando que la membresía de PS Plus tiene actualmente a 41.5 millones de miembros.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Sonic Forces

Shadow of the Colossus

Call of Duty: Black Ops III

Destiny 2

Uncharted 4: A Thief’s End

Dirt Rally 2.0

Detroit Become Human

Steep

Uncharted Nathan Drake Collection.

Otro listado dado a conocer por la compañía presenta los 5 títulos más jugados online -en modo multijugador- por los miembros del servicio pagado (durante el mismo periodo de tiempo). Estos son: GTA V, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Call of Duty: Black Ops III, Destiny y Call of Duty: Black Ops 4.

10 años de PlayStation Plus en una infografía.

El líder de los más descargados, «Call of Duty: Modern Warfare Remastered», es un videojuego de disparos que representa una versión remasterizada del título homónimo que fue lanzado en noviembre del 2016. Y tuvo una buena recepción a tal nivel que algún medios lo catalogaron como el ‘mejor juego remasterizado’ de ese año.

En marzo de 2019, Sony liberó este título en PlayStation Plus para sus miembros y actualmente, años después, sigue gozando de ‘buena salud’ y demanda. Por lo mismo se encuentra en la primera posición del listado sobre otros títulos más nuevos como Dirty Rally 2.0 que fue lanzado hace poco más de un año atrás.