Rob Liefeld, cocreador de «Deadpool» no cree que habrá una tercera película del personaje

Rob Liefeld apuntó y disparó contra Marvel Studios. El creador de «Deadpool» piensa que no habrá una tercera película de su personaje porque a la compañía no le interesa lo suficiente para darle prioridad en las próximas fases del universo cinematográfico (MCU).

El autor y dibujante de este querido anti héroe protagonizado en la pantalla grande por Ryan Reynolds, ha comentado en distintas entrevistas sobre la situación actual de Deadpool en las películas. Por ejemplo, en el medio ComicBook, culpó a Marvel que no exista la producción -en estos momentos- de Deadpool 3. Incluso pidiendo que liberen al personaje para que «se desarrolle por fuera».

Liefeld dice que si Ryan Reynolds no está en estos momentos haciendo Deadpool 3 es porque «Marvel no se lo ha permitido». Y simplemente no cree en el sistema de fases que actualmente tiene el universo cinematográfico de los estudios en cuestión.

Rob Liefeld (en la foto) creó a Deadpool junto a Fabian Nicieza.

La principal razón de la desconfianza también radica en que el calendario de estrenos ya está lleno hasta por los próximos 3 años y los actores se hacen -evidentemente- más viejos. Además los X-Men no están presente para el futuro próximo dentro del mismo MCU.

En otra entrevista al medio Inverse, Rob Liefeld también dejó en claro que no cree que existirá una Deadpool 3 y simplemente no está muy emocionado con los planes de Marvel ahora mismo.