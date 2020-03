YouTube reducirá la calidad de video por un mes a 480p en todo el mundo.

Siguiendo los pasos de Netflix en limitar la calidad del video, YouTube también reducirá la calidad en sus clips -y en todo el mundo por un mes- a partir de hoy para controlar la alta demanda de tráfico online por las cuarentenas de Coronavirus.

En los próximos días, los usuarios comenzarán a ver los videos de YouTube en calidad estándar, es decir 480p, según informó la compañía. Aunque esto no significa que no podrás verlo en una mayor calidad, ya que básicamente el video se cargará por defecto en 480p y no en automático, pero podrás escoger, HD, FULL HD, 4K, etc., por tu cuenta.

La compañía indicó que no creen que el mundo colapsará o se quedará sin ancho de banda para Internet en un futuro próximo, pero están tomando medidas debido a las crecientes preocupaciones gubernamentales al respecto.

Los videos se cargarán en 480p, pero podrás cambiarlo a mejor calidad.

Además dejaron en claro que seguirán trabajando de cerca con los gobiernos y los operadores de Internet alrededor del mundo para minimizar el estrés en los sistemas en esta situación sin precedentes.