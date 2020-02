¿Quién está detrás de la Web del «Rechazo» que paga publicidad en Google?

Hoy, 26 de febrero, comienza oficialmente la propaganda por el plebiscito del 26 de abril en Chile. Tal como lo indica legalmente el Servicio Electoral (Servel). Aunque desde hace más de un mes, otro tipo de propaganda digital ya se estaba replicando online, principalmente en sitios de noticias.

De trata de la Web «VotaRechazo.cl», una agrupación que promueve únicamente la opción al rechazo en el cambio constitucional. Con presencia en Web y redes sociales, generando publicaciones con piezas gráficas y audiovisuales para convencer a las personas de esta opción de voto en el plebiscito.

Publicidad

Y ustedes se preguntarán, «¿esto es ilegal?» La verdad es que no. Independiente a que esta plataforma no indica a personas naturales detrás del proyecto, sí lo está una agencia. Y al ser un privado, Servel no puede fiscalizarlos. Básicamente existe un vacío legal que impide a esta entidad inspeccionar si un privado desea hacer campaña online por algunas opciones que se presentarían en el plebiscito.

Ejemplo de propaganda en Google de VotaRechazo.cl.

La Agencia detrás de este proyecto se llama «Pan», empresa que también compró otros dos dominios: «Yovotorechazo.cl» y «Rechazo2020.cl». Uno de estos cedido a una campaña (paralela) liderada por el Ingeniero Comercial, Gonzalo de la Carrera, según información recogida por La Tercera en entrevista con uno de sus dueños, Sebastián Mizón.

Este último, alguien que tiene muy clara su posición y no da para casualidades la compra de 3 dominios en contra a la opción del rechazo por parte de su agencia. Empresa que -además- provee los servicios de diseño Web, manejo de redes sociales, desarrollo audiovisual y también la administración de publicidad online.

Propaganda del «rechazo» en Google

Pero volviendo a los bannes en Google, ¿esto está mal? Para nada. Google permite avisos políticos, siempre y cuando cumplan con las normativas y plazos legales de cada país. Es más, el actual estado de las piezas creados por VotaRechazo.cl es «aprobado». Listos para su divulgación dentro de la plataforma publicitaria.

Pieza de VotaRechazo.cl en Google Ads.

Y aunque se desconozca qué personas -específicamente- están detrás de este proyecto, se da por entendido que «Agencia Pan», al tener autoría de la inscripción del dominio y la Web, gestiona las gráficas y producciones audiovisuales que se publican en sus redes sociales.

Por ejemplo, este video de humor político en su canal de YouTube: