CEO de Google pide regular la inteligencia artificial por sus posibles consecuencias negativas.

En una publicación hecha por The Financial Times, el actual CEO de Google y también (hace poco) CEO de Alphabet Inc., Sundar Pichai, dejó en claro su posición sobre regular la inteligencia artificial. Él lo pide porque es demasiado importante como para que no se haga.

Pichai declara que las compañías no pueden sólo construir tecnología y posteriormente «el mercado les indique y decida cómo pueden usarla». No existe duda que la inteligencia artificial (IA) debe regularse y la única pregunta es «cómo lo hacemos».

De igual manera el ejecutivo de Google no deja únicamente planteada la duda y su visión, sino también entrega algunos puntos para arrancar. Esto incluye el cómo deben existir alineamientos internacionales para generar estándares que puedan ser aplicados por todos, indicando que la GDPR en Europa es un buen ejemplo.

Regulando la inteligencia artificial

Sobre ejemplos específicos, el CEO mencionó lo que está pasando en el área de la salud como un punto de inicio, observando dispositivos como los monitores cardíacos que son asistidos con IA. Obviamente no dejó fuera la otra gran apuesta de su compañía con los vehículos autónomos de Waymo. En esto -mencionó- que los gobiernos deben establecer nuevas y apropiadas reglas para considerar todos los costos y beneficios relevantes de la tecnología.

Sundar Pichai.

Google quiere ser un socio de ayuda para los reguladores, ofreciendo su «pericia, experiencia y herramientas para navegar por estos problemas en conjunto».

Sundar Pichai mencionó que los nuevos marcos regulatorios para el IA deben considerar seguridad, explicabilidad, rectitud y responsabilidad suficiente para asegurar un desarrollo con las herramientas correctas y así ir en las direcciones correctas. Todo esto entendiendo que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la vida de miles de millones de personas, pero que su mayor riesgo es fallar en conseguir eso.